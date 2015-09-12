В автобусы Владивостока «пришли» щипачи

Полицейские задержали жителя Владивостока, подозреваемого в серии карманных краж, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть отдела полиции №1 (Ленинский район) УМВД России по городу Владивостоку поступило заявление 35-летней жительницы, которая рассказала, что выходя из автобуса обнаружила отсутствие в своей сумке личных вещей.

Установлено, что злоумышленник, находясь в общественном транспорте, воспользовался невнимательностью горожанки и тайно похитил из её сумки кошелек и дорогостоящий смартфон. Причиненный ущерб составил более 72 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Владивостоку задержан 36-летний местный житель. В отделе полиции мужчина дал признательные показания и сознался в совершении еще двух аналогичных преступлений. Так, подозреваемый, находясь в маршрутном автобусе, вытащил у пенсионера из заднего кармана брюк портмоне с денежными средствами, а также похитил смартфон у местной жительницы, отметили в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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