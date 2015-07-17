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Во Владивостоке женщина отвлеклась и лишилась сумочки

Во Владивостоке женщина отвлеклась и лишилась сумочки

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

В полицию поступило заявление 30-летней жительницы Владивостока. Заявительница сообщила о том, что в дневное время на парковке торгового центра на улице Нейбута из салона ее автомашины была похищена женская сумка.

Полицейскими установлено, что потерпевшая выгружала товар из грузовика, кабина которого была не заперта. В момент, когда она отвлеклась, злоумышленник похитил из салона транспортного средства сумку, в которой находилось 35 тысяч рублей. 

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку (Ленинский район) установили личность подозреваемого. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 40-летний местный житель был задержан. Мужчина уже имеет судимость за совершение аналогичных преступлений и совсем недавно освободился из мест лишения свободы.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража).

В настоящее время сотрудники уголовного розыска проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям. Мужчине вновь грозит лишение свободы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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