Злоумышленник во Владивостоке действовал по одной схеме: страдали пенсионеры

Подозреваемый в серии ограблений пенсионерок задержан полицейскими во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье».

В дальневосточной столице сотрудниками уголовного розыска задержан мужчина - подозреваемый в серии уличных грабежей.

Ранее в дежурную часть полиции УМВД России по городу Владивостоку по телефону 02 поступили сообщения о том, что неизвестный мужчина открыто похитил сумки у пожилых женщин в разных районах города.

Так, установлено, что в районе Народного проспекта, на входе в подъезд неизвестный человек открыто похитил у 78-летней пенсионерки женскую сумку с денежными средствами, личными вещами и телефоном.

Аналогичный случай произошел в районе улицы Енисейской. В подъезде на первом этаже неизвестный с применением насилия похитил у 81-летней местной жительницы сумку, в которой также были личные вещи, телефон и денежные средства.

Злоумышленник действовал по одной схеме: присмотрев одинокую пожилую женщину с сумкой в руках, он провожал её к дому, опережал и поджидал уже в подъезде. Затем нападал на потерпевшую и отбирал сумку.

В ходе оперативно - розыскных мероприятий по подозрению в совершении серии грабежей сотрудники полиции задержали ранее судимого 41-летнего жителя Владивостока.

В отделе полиции гражданин дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет, отметили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

В настоящее время подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Гражданам, потерпевшим в результате противоправной деятельности фигуранта уголовного дела, предлагают обращаться по телефону: 8(423) 249 00 04.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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