Полиция отказывается "отпустить на волю" владивостокского "Хатико"
Полиция Владивостока отказалась выдать многострадальную скульптуру Хатико ее собственнику.
Как сообщает "Вести: Приморье", сегодня представитель "Солид-банка" прибыл во Фрунзенское РОВД г. Владивостока, чтобы забрать "Хатико", ранее похищенного с территории здания на Алеутской, 33. В полиции сообщили, что были бы рады передать многострадальную скульптуру хозяину, однако, это не возможно, так как по факту кражи возбуждено уголовное дело. Скульптура является вещественным доказательством, которое будет храниться в РОВД до окончания расследования.
Напомним, скульптура "Хатико", установленная возле здания "Солид-банка" по улице Алеутской, 33 уже неоднократно подверглась нападению вандалов. Подробности в сюжете "Непростая судьба приморского Хатико".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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