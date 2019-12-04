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Полиция отказывается "отпустить на волю" владивостокского "Хатико"

Полиция отказывается "отпустить на волю" владивостокского "Хатико"

Полиция Владивостока отказалась выдать многострадальную скульптуру Хатико ее собственнику.

Как сообщает "Вести: Приморье", сегодня представитель "Солид-банка" прибыл во Фрунзенское РОВД г. Владивостока, чтобы забрать "Хатико", ранее похищенного с территории здания на Алеутской, 33. В полиции сообщили, что были бы рады передать многострадальную скульптуру хозяину, однако, это не возможно, так как по факту кражи возбуждено уголовное дело. Скульптура является вещественным доказательством, которое будет храниться в РОВД до окончания расследования.

Напомним, скульптура "Хатико", установленная возле здания "Солид-банка" по улице Алеутской, 33 уже неоднократно подверглась нападению вандалов. Подробности в сюжете "Непростая судьба приморского Хатико".



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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