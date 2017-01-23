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Вчера, 23:18
 

Мощный пожар в селе Прохладном уничтожает двухэтажный коттедж

Мощный пожар в селе Прохладном уничтожает двухэтажный коттедж

Фото: Инстаграм @dps_vl


Подписчики паблика @dps_vl сообщают о серьезном пожаре в селе Прохладном Надеждинского района, — передают «Вести: Приморье».

Кадры пожара, охватившего двухэтажный дом, опубликованы в сообществе «Экипажи Приморья». Авторы канала сообщают, что в селе Прохладном, сгорел дотла частный двухэтажный жилой дом.

На видео заметен пожарный рукав, протянувшийся во двор дома. Это значит, что пожарные уже приступили к ликвидации огня.

Официальных подробностей произошедшего пока нет.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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