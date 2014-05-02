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В Приморье сгорел двухэтажный жилой дом

В Приморье сгорел двухэтажный жилой дом

17 февраля в 8.45 на пульт пожарно-спасательной службы Надеждинского муниципального района поступило сообщение о том, что на улице Лермонтова открытым пламенем горит двухэтажный частный дом.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, оперативно к месту происшествия прибыл первый пожарный расчёт. Частный дом, состоящий из блоков, был полностью охвачен огнём.

В 9.15 пожар был локализован, а в 12.15 полностью ликвидирован на площади 100 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал.

На тушении были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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