В Приморье сгорел двухэтажный жилой дом

17 февраля в 8.45 на пульт пожарно-спасательной службы Надеждинского муниципального района поступило сообщение о том, что на улице Лермонтова открытым пламенем горит двухэтажный частный дом.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, оперативно к месту происшествия прибыл первый пожарный расчёт. Частный дом, состоящий из блоков, был полностью охвачен огнём.

В 9.15 пожар был локализован, а в 12.15 полностью ликвидирован на площади 100 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал.

На тушении были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru