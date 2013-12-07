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Элитный автомобиль сгорел во Владивостоке

Элитный автомобиль сгорел во Владивостоке

Источник фото: dpskontrol125rus

В ночное время в пятницу, 4 декабря, на улице Толстого сгорел автомобиль Lexus GS, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным Vl.ru, сообщение о возгорании автомобиля поступило в 03:38. В 03:48, спустя 10 минут, на место происшествия прибыл первый пожарный расчёт – к тому моменту Lexus был полностью охвачен огнём.

«В 04:02 пожар был локализован, а в 04:44 – полностью ликвидирован на площади 6 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. На тушении были задействованы 6 человек личного состава и две единицы техники», – уточнили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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