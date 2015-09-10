«Песочница» с газовым баллоном, выходом на дорогу и в яму теплотрассы появилась в Уссурийске  

На два лагеря разделились жители Уссурийска, увидев в Инстаграм «песочницу» на улице Советской в паре метров от неогороженного канала теплотрассы, — сообщают «Вести: Приморье».

Рабочие привезли на улицу Советскую гору песка — в буквальном смысле. Окрестные дети тут же облюбовали гигантскую песочницу. На видео, опубликованном в паблике популярного инстаблогера Уссурийска Марка Чернослива, неравнодушный горожанин с тревогой наблюдает за детьми, чьи веселые крики отлично слышны на видео. «Песочницу «организовали». Не огородили вообще ничего», — сообщает неизвестный оператор, приславший кадры.

Многие подписчики не разделили опасения автора видео: «Раньше также было, дети ещё и по гаражам прыгали, через заборы чужие перелазили, воровали яблоки. И ведь все живы. А сегодня столько паники поднимается, когда вдруг такое видят». Ностальгическим комментариям возражают другие подписчики: «А что, никого не смущает дорога и яма с трубами?» «И баллон с газом! Вот она, техника безопасности».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]