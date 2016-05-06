Движение транспорта ограничат во Владивостоке в День тигра.
В связи с празднованием Дня тигра в воскресенье, 29 сентября, в центре Владивостока временно будет ограничено движение и парковка автомобилей на некоторых участках дорог.
Движение и парковку автотранспортных средств ограничат:
– по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьская до пересечения с улицей Советская с 10.20 до 13.20;
– по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьская до пересечения со Светланской с 11.50 до 14.00;
– по улице Алеутская: от пересечения с Семеновской до пересечения с улицей 1-я Морская с 11.50 до 14.00;
– по Светланской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Алеутской.
Также с 6.00 до 23.00 движение ограничат на территории парковки возле Администрации Приморского края.
Объехать перекрытые участки можно будет по улицам Уборевича, Алеутская, переулку Павленко, проспектам Красного Знамени и Партизанскому.
Напомним, что День тигра во Владивостоке в этом году будут отмечать 28 и 29 сентября. В эти дни в дальневосточной столице пройдут различные праздничные мероприятия. Жители и гости города смогут принять участие в масштабном шествии, работе интерактивных площадок, а также посмотреть концерт, хедлайнерами которого станут популярные группы «Серьга» и Uma2rman.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
26.03.2018 Движение в центре Владивостока ограничат в связи с крестным ходом 8 апреля
-
24.09.2016 В центре Владивостока ограничат парковку и автодвижение
-
22.09.2016 Празднование Дня тигра 25 сентября на время ограничит дорожное движение в центре Владивостока
-
17.09.2019 Ограничение движения и парковки ожидают гостей и жителей столицы ДВФО 29 сентября
-
06.05.2016 Автомобильное движение в День Победы ограничат на 6 часов
-
21.09.2017 Празднование Дня тигра ограничит дорожное движение в центре Владивостока
Добавить комментарий