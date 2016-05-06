Движение транспорта ограничат во Владивостоке в День тигра.

В связи с празднованием Дня тигра в воскресенье, 29 сентября, в центре Владивостока временно будет ограничено движение и парковка автомобилей на некоторых участках дорог.

Движение и парковку автотранспортных средств ограничат:

– по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьская до пересечения с улицей Советская с 10.20 до 13.20;

– по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьская до пересечения со Светланской с 11.50 до 14.00;

– по улице Алеутская: от пересечения с Семеновской до пересечения с улицей 1-я Морская с 11.50 до 14.00;

– по Светланской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Алеутской.

Также с 6.00 до 23.00 движение ограничат на территории парковки возле Администрации Приморского края.

Объехать перекрытые участки можно будет по улицам Уборевича, Алеутская, переулку Павленко, проспектам Красного Знамени и Партизанскому.

Напомним, что День тигра во Владивостоке в этом году будут отмечать 28 и 29 сентября. В эти дни в дальневосточной столице пройдут различные праздничные мероприятия. Жители и гости города смогут принять участие в масштабном шествии, работе интерактивных площадок, а также посмотреть концерт, хедлайнерами которого станут популярные группы «Серьга» и Uma2rman.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]