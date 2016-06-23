Новости Общество

Вчера, 22:20
 

Ограничение движения и парковки ожидают гостей и жителей столицы ДВФО 29 сентября

Ограничение движения и парковки ожидают гостей и жителей столицы ДВФО 29 сентября

Фото: vlc.ru

В связи с празднованием Дня тигра в воскресенье, 29 сентября, в центре Владивостока временно будет ограничено движение и парковка автомобилей на некоторых участках дорог, - предупреждают "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока.

Движение и парковка автотранспортных средств будет ограничено на следующих участках дорог:

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Советской с 10:20  до 13:20;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Светланской с 11:50 до 14:00;

-по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской с 11:50 до 14:00;

- по улице Светланской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутской.

Также с 6 до 23 часов движение ограничат на территории парковки возле администрации Приморского края.

Осуществление объезда будет осуществляться по улицам Уборевича, Алеутской, переулку Павленко, проспектам Красного Знамени и Партизанскому.

Напомним, что День тигра во Владивостоке в этом году будут отмечать 28 и 29 сентября. В эти дни в дальневосточной столице пройдут различные праздничные мероприятия. Жители и гости города смогут принять участие в масштабном праздничном шествии, работе локальных площадок, а также посмотреть концерт, хедлайнерами которого станут популярные группы «Серьга» и Uma2rman. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Ваше отношение к идеи введения четырехдневной рабочей недели:



Восток 24: Наши вести









Отдых у моря