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Сегодня, 16:16
 

В Дальневосточной столице продолжается форум старшего поколения. Видеорепортаж Татьяны Дубко.

Каникулы для пенсионеров. Для приморцев из категории 50+ Владивосток подготовил трехдневную программу. Сегодня в Дальневосточной столице продолжается форум  старшего поколения. Мероприятие  ежегодное. Традиционно открывает декаду пожилого человека.

Началась программа с утренней зарядки. На разминку с пенсионерами вышли мастера спорта. Участники форума  смогли попробовать и  новые для себя дисциплины: йогу смеха, гимнастику цигУн, освоить техники самообороны. Параллельно в концертном зале проходил поединок хорОв . За звание  «лучшие голоса» боролись 25 коллективов. Здесь же на форуме можно было получить юридическую, медицинскую консультации, взять урок мобильной грамотности и   записаться в ряды серебряных добровольцев. Сегодня в объединении больше 300 человек. И на этом цифра не останавливается.

Валентина Сараева, пенсионерка, участница форума: - "Я вступила в ряды добровольцев. Нужное дело, давно хотела. Но все не знала, как попасть."

Наталья Кокорева, организатор, директор Центра социального обслуживания «Родные люди»: - "Среднестатистический пенсионер - он бывший пионер и ему только нужен организатор, чтобы включиться в процесс. Сразу чувствуется обратная связь. Они — большие альтруисты."

Форум пенсионеров появился благодаря общественной инициативе. Сегодня его масштаб вырос. И вышел за пределы одной площадки. За эти дни  приморцы в возрасте успели познакомиться  с дальневосточной столицей и посетить театры и филармонию.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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