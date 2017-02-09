"Наука 2.0": Научная работа дальневосточных биологов

"Наука 2.0" с Еленой Штылиной

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Программа "Наука 2.0" о новейших разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях.

Герои программы - ученые, инженеры, изобретатели, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают.

Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, мы заглядываем в уникальные лаборатории и закрытые от посторонних глаз предприятия. Таким обозом, сложные научные и технологические процессы станут доступнее каждому!

Ведущая - Елена Штылина