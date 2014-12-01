«Дорога домой» - так называется федеральная программа, которая учит учеников правилам безопасности дорожного движения. Сотрудники ГИБДД и активисты общественных движений проверили интерактивные занятия юным школьникам, с подробностями - наш корреспондент Виктория Сатдарова.

Столкновение, наезд на препятствие и пешехода — самые распространенные ДТП. 585 таких происшествий зафиксировано во Владивостоке за текущий год, из них более 12 процентов с участием детей. Сегодня в рамкам программы «Дорога домой» в начальной школе прошли мастер-класс и увлекательная лекция. Ученица 4 класса, Камилла говорит, что занятия пойдут на пользу не только ей, но и её старшему брату.

Камилла Бучнева, ученица Центра Образования №2, г. Владивосток: - «Никогда нельзя бежать. Он чаще всего говорит - Камилла пойдём, все равно уже светофор загорелся и ничего не случится. Он бежит, а я стою и жду».

Вырезать фигурку из специальной ткани и наклеить на основу — ребята под руководством кураторов делали фликеры. Казалось бы маленький яркий значок на одежде, но именно такие светоотражающие элементы в разы повышают безопасность пешехода в темное время суток.

Петр Самойленко, эксперт тематической площадки образования Приморского регионального штаба «Общероссийского народного фронта»: - «Ребята нарисовали карты и обозначили на них те участники, которые они считают аварийно-опасными и ка они ходят в школу или из школы. Мы в свою очередь эти данные общим и направим в органы власти».

Сначала, говорят активисты «Общероссийского народного фронта», мы изучили аварийно-опасные участки дорог в крае около учебных заведений. В ближайшее время состоится круглый стол, где будут разработаны рекомендации для повышения безопасности школьников на дорогах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]