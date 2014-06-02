Спустя четверть века в удэгейском селе Красный Яр вновь пекут хлеб. Новое здание пекарни сложили из натурального бруса, обеспечили водоснабжением и установили многофункциональное оборудование. На работу уже приняли трех жителей, которым придется обучиться у технологов из Лучегорска и Владивостока секретам пекарского дела.

Алла Пигарёва, техник-технолог общественного питания: -"Прежде чем заниматься этим делом, надо обязательно идти с настроением и с душой. Эти девочки и этот хлеб будут гордостью нашего края."

Алла Владимировна давно так не волновалась. В Красный Яр она приехала из Лучегорска всего на несколько дней ради важной миссии- обучать хлебному ремеслу Татьяну Дункай и Галину Симанчук из народа удэге. С прессой они общаются впервые — волнуются, но сосредоточенны исключительно на движениях своих рук, прислушиваются к настроению теста.

До открытия пекарни с торговой лавкой всего несколько часов, к утру надо испечь первую партию. Поэтому спать этой ночью им не придется- в помощь, кроме технолога - духи дремучей тайги и святой для удэгейцев реки Бикин. Строительство пекарни и её оснащение «Центр Амурский тигр» взял на себя. Как только выпечку хлеба освоят за булочки с ватрушками возьмутся. А мастер из Владивостока научит и особые пряники печатать. Ведь Ольга Рыжова — педагог, художник, пекарь и резчик по дереву в одном лице.

Ольга Рыжова, технолог, художник: - "Во всех орнаментах удэгейцев и нанайцев присутствует кудрявость, завитки. Я посчитала, что раз Красный Яр на Бикине, то появились рыбы. Сама шлифовала доску, вырезала."

Алла Пигарева, техник-технолог общественного питания: - "В нём душа этого народа. Сила тайги, легенды и сказания и всё то, чем живет этот народ."

Максим Каленник, корреспондент: - "Сельская пекарня в удэгейской столице Приморья закрылась в середине 90-х. Четверть века хлеб сюда везли через перевалы и тайгу. До Лучегорска 120 километров, которые больше похожи на тигриные тропы а не дороги. А сейчас от печи до прилавка всего десять шагов."

А к торжественному открытию успели и особенный, удэгейский хлебушек испечь.

Вкусное производство должно привлечь новых туристов. Послушать местные легенды стремятся многие, особенно гости из Японии и стран Евросоюза. Отсюда, с берегов реки Бикин домой они увезут вкусный гостинец.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]