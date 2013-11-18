Настоящая русская печь, дрова и святое ремесло по старообрядовским рецептам - цельнозероновая мука, соль, мед, колодезная вода и натуральная закваска. Максим Каленник и Денис Юнак вновь отправились в глухую тайгу, чтобы узнать, как выпекается пока еще редкий для Приморья «хлеб-отец».

Дмитрий Малышев, пекарь: - "Я работал в офисе, мне это наскучило, и захотел что-то делать руками."

В его трудовой книжке было две записи: сначала Роспотребнадзор, потом Фонд капитального ремонта, но как-то вдруг сорвался в Тайланд. Поработал там гидом полгода, но душа просила другого. Сам он из Омска. Долгие поиски себя привели к тому, от чего Дмитрий уже два года в восторге. Обучался пекарскому делу в крестьянской слободе под Москвой, за что безгранично благодарен своему учителю и судьбе. Там ему и подсказали: в Приморье, где-то в уссурийской тайге требуется пекарь.

Дмитрий Малышев, пекарь: - "Куда хотел, туда и попал. Живу на природе, хороший воздух, экология. Хочется развиваться, больше печь, чтоб работы больше было. В планах землю здесь взять, дальневосточный гектар, построить здесь дом, жену найти, семью завести".

Затянуло святое ремесло Дмитрия, в родной Омск его не тянет, только по родителям скучает. С февраля в тайге под Партизанском, хлеб пекут. По старинным рецептам, такой еще старообрядцы на Руси делали. Натуральная закваска, соль, мед, цельнозерновАя мука и колодезная вода. Андрей ШаплОв, владелец дальневосточного гектара и основатель чудо-пекарни в приморской ЯстребОвке, может часами рассказывать, что хлеб и правда- всему голова.

Андрей Шаплов, основатель пекарни «Хлеб-отец»: - "За полгода мы увеличили выпечку хлеба, очень много покупателей стали ценить наш хлеб. Во Владивостоке много покупателей, Артем, Фокино, Большой Камень. Мы уже вышли на самоокупаемость".

Кроме хлеба в русской печи румянятся печенье и коврижки. Андрей строит планы на ближайшее будущее - мечтает о кафе-пекарне во Владивостоке, и уже ждёт оборудование, чтоб натуральный квас делать, да не простой, а на кедровых ветках. Но пока на выпечку хлеба налегают.

Андрей Шаплов, основатель пекарни «Хлеб-отец»: - "Хоть он и не дешевый, буханка килограммовая 350 рублей стоит, люди поняли, что наш хлеб реально выгоднее. Его хватает надолго, он сытный и здоровый, самое главное."

Министерство по развитию ДВ и Агенство по развитию человеческого капитала пригласили Андрея и его команду стать участником фестивальной дальневосточной деревни на Восточном экономическом форуме, где своей продукцией делились получатели гектаров со всего округа. Теперь о его пекарне «Хлеб-отец» на Чукотке и Камчатке знают а в Ястребовке на достигнутом останавливаться не собираются. Зимой начнут осваивать новинку - выпечку хлеба из ржаной муки, об этом договорились с ремесленниками из Пензы, которые охотно поделятся опытом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]