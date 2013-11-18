Крафтовый хлеб из муки с собственной мельницы продает приморский пекарь

Житель Приморья освоил производство хлеба по старинным русским рецептам. Он готовит его без дрожжей, сахара, из муки собственного производства в русской печи, - сообщили "Вестям: Приморье" в Минвостокразвития.

Андрей Шаплов на своем «дальневосточном гектаре» в 70 км от приморского города Находка основал крестьянскую хлебопекарню «Хлеб-Отец», мельницу с каменными жерновами и небольшую пасеку. Хлеб здесь выпекают в печи по старинным русским рецептам на хмелевой закваске. Продукцию оценили гости V Восточного экономического форума во Владивостоке. Проект представлен в номинации «Лучший гектар» на премии «Звезда Дальнего Востока».

«Строительство хлебопекарни началось в 2017 году, а первую выпечку удалось получить почти год спустя – в 2018 году. Еще год спустя у нас появилась в Находке своя собственная лавка. В общей сложности у нас работает 10 человек», - рассказывает владелец и основатель проекта Андрей Шаплов.

По его словам, хлеб изготавливается без дрожжей, сахара и разрыхлителей. Для изготовления на собственной мельнице мелется мука среднего и крупного помола. В составе хлеба также колодезная вода из собственного таежного колодца и мед со своей пасеки. Каждая буханка формируется вручную и выпекается в русской печи на дровах. Такой способ приготовления придает хлебу неповторимый аромат и вкус.

«В своем производстве мы используем только отборное зерно высшего качества. Это зерно собрано специально для создания хлеба, а не для бизнеса. Хмельную закваску для хлеба также изготавливаем тоже из натуральных продуктов. В таком продукте сохраняется большинство питательных веществ, необходимых человеку в течение дня. Употребление нашего хлеба сделает человека здоровее и устойчивее к простуде», - отмечает участник премии.

Продукция пользуется успехом у жителей южного Приморья, в особенности в Находке. Хлеб поставляют практически во все города южного Приморья: во Владивосток, Партизанск, Большой Камень, а также в Хабаровск, на Сахалин и в другие города. В следующем году владелец пекарни планирует на посеять пшеницу и овес, для обеспечения производства. Также участник премии планирует заняться на своем участке овощеводством, построить теплицу, создать необходимую для приезда туристов инфраструктуру. Сегодня на пекарне уже проводятся мастер-классы по выпечке хлеба.

Номинация «Лучший гектар» в этом году стала одной из самых популярных среди участников. В ней участвуют жители Дальнего Востока, наиболее эффективно и оригинально реализующих освоение «дальневосточного гектара». На сегодняшний день «дальневосточный гектар» получили более 75 тыс. человек. Землю берут под строительство жилья, для занятий сельским хозяйством и создания туристических проектов. Проекты победителей прошлых лет и лауреаты конкурса этого года будут размещены на сайте программы «НаДальнийВосток.РФ» для тиражирования лучших практик.

Ежегодная общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится с 2017 года в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве». За это время лауреатами премии стали 48 человек – представители бизнеса, общественных организаций и медиа. Цель премии – показать Дальний Восток как «территорию роста» и национальный приоритет в развитии России.

Организаторами премии выступают Аппарат полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы. Официальный партнер премии: «Колмар». Партнеры: АО «Хабаровский аэропорт», «Байкальская горная компания» (группа компаний USM), АО «ОГК», ГК «Доброфлот».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]