С 15 марта хлеб по социальной цене смогут купить владельцы «Приморец»

В понедельник, 15 марта, в крупных торговых сетях «Реми», «Фреш», «Самбери», а также с 22 марта в магазинах ОАО «Владхлеб» «Свежий хлебушек» стартует социальный проект «Добрый хлеб». Держатели социальной карты «Приморец» смогут приобрести хлеб по социальной цене, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

В министерстве промышленности и торговли Приморского края уточнили, что цена булки хлеба собственного производства весом 380-500 граммов в магазинах-участниках акции составит не более 15 рублей. Такая продукция будет обозначена на торговой полке специальными ценниками и стикерами.

«На первом этапе в проекте участвуют 35 торговых предприятий, расположенных во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Арсеньеве, Партизанске, Фокино. В дальнейшем планируется увеличение количества участников и расширение географии проекта. Адреса торговых точек указаны на сайте министерства», – уточнили специалисты.

Напомним, социальный проект «Карта «Приморец» стартовал в крае 1 октября 2019 года. Основной его целью является улучшение качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке. Эта карта объединяет в себе функционал банковской карты национальной платежной системы «МИР», безналичной оплаты проезда на транспорте, а также универсального сервиса использования программ лояльности участников проекта – сетей магазинов розничной торговли, аптечных сетей и организаций сферы услуг.

Поддержкой проекта охвачены 19 льготных категорий граждан, в том числе ветераны боевых действий и труда, труженики тыла, участники Великой Отечественной войны, инвалиды. Полный список опубликован на официальной странице проекта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]