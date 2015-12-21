«Добрая полка» появилась в аптеках Приморья

Более 40 приморских аптек приняли участие в социальном проекте «Добрая полка», который реализует правительство региона совместно с аптечной сетью «Госаптека» и аптечной ассоциацией «Фармацевтическое содружество» по поручению главы региона Олега Кожемяко, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как рассказал заместитель председателя краевого Правительства Константин Шестаков, в рамках проекта все покупатели могут приобрести лекарства 45 наименований из числа наиболее востребованных по сниженным ценам.

Вся продукция, реализуемая по социальному проекту, обозначена на торговой полке рекламными материалами - специальными ценниками и стикерами. Эта продукция выставлена для всеобщего обозрения и предлагается покупателям в первую очередь. Информация о продукции, которая не может быть выставлена на прилавок по правилам продажи такого товара, размещена в аптеке в общедоступном месте.

«Мы договорились с несколькими крупными участниками рынка о такой акции. Сейчас акция «Добрая полка» проходит в 14 муниципальных образованиях. Надеюсь, что к этой акции со временем присоединятся и другие аптеки региона, и наиболее востребованные лекарства можно будет купить по социальным ценам и в других муниципалитетах», - уточнил Константин Шестаков, отметив, что акция бессрочная.

Напомним, что 15 марта в ряде торговых сетей стартовала бессрочная акция «Добрый хлеб», в ходе которой держатели социальных карт «Приморец» смогут приобрести хлеб по сниженным ценам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]