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Специальные ценники появились в супермаркетах города

Специальные ценники появились в супермаркетах города

Фото: pixabay.com

Торговые сети Владивостока проводят праздничные социальные акции. Жители и гости города могут приобрести продукты к новогоднему столу по сниженным ценам и поучаствовать в розыгрыше призов, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморского края, в супермаркете «Фреш 25» проводится сразу несколько предновогодних акций.

«С 27 ноября по 10 декабря проходит акция “Скоро праздник!”, до 31 декабря действует “Социальная акция” – почти 30 наименований продуктов продаются по сниженным ценам. До 15 января при покупке от 1000 рублей можно поучаствовать в розыгрыше специальных призов», – отметили специалисты.

В «Реми» действует акция «Карнавал вкуса» – до 12 января новогодние и другие товары продаются по выгодны ценам.  В «Самбери» – «Новый год близко!» и «Здесь сама выгода».

Все товары, участвующие в акциях, продаются по сниженным ценам и обозначены специальными ценниками. Представлен большой выбор разнообразных сладких новогодних подарков и игрушек для детей, декоративные украшения для новогодних елок и домашнего интерьера.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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