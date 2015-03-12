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Вчера, 16:38

Более 1,5 млн. масок закупили торговые сети Приморья

Более 1,5 млн. масок закупили торговые сети Приморья

Крупные торговые сети Приморья закупают средства индивидуальной защиты. Жители края могут приобрести гигиенические маски в супермаркетах края от 26,5 рубля за штуку.

Как сообщили в министерстве промышленности и торговли Приморского края, торговые сети «Реми», «Самбери», «Фреш-25» и «Михайловский» закупили более 1,5 миллиона гигиенических масок.

Маски в этих магазинах продаются по 29 рублей за штуку. В “Парусе” они продаются по 26,5 рубля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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