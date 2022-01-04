Праздничные ярмарки: площадки с фермерскими продуктами работают во Владивостоке

Купить свежие продукты жители и гости Владивостока могут на новогодних ярмарках. Вкусные фермерские товары продаются на трех площадках города. Также ярмарки будут работать и в канун Рождества, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Ярмарка на Верхнепортовой» будет работать 6 января и далее каждую пятницу с 14 до 28 января. Здесь жители смогут приобрести свежее молоко, мясо, полезные дикоросы и ягоды.

«Ярмарка на Жигура» пройдет 5 и 6 января, далее она будет работать по выходным с 15 января до 27 февраля еженедельно.

Также планируется проведение «Ярмарки на Басаргина» 9 января.

Время работы торговых площадок - с 8 до 20 часов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]