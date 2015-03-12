Новая площадка открылась во Владивостоке для продовольственной ярмарки

Еще одна площадка появилась во Владивостоке для проведения ярмарки: в пятницу, 12 марта, свежих продуктов можно будет купить в районе железнодорожного вокзала - на улице Верхнепортовой, 2г, сообщают «Вести:Приморье». Время работы – с 10 до 18 часов. Об этом говорит пресс-служба города.

А в субботу и воскресенье – 13 и 14 марта – продовольственная ярмарка традиционно развернется на улице Жигура, в районе бывшего трамвайного кольца. В субботу торговая площадка будет работать с 9 до 18 часов, в воскресенье – с 9 до 17.

На ярмарках приморские предприниматели предложат свежие мясные и рыбные продукты, замороженную ягоду, картофель и другие овощи, соленья и дикоросы, мёд, молочные продукты, а также хлебобулочные и кондитерские изделия.

Администрация Владивостока приглашает горожан посетить ярмарку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]