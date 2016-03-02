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В центре Владивостока развернется праздничная продовольственная ярмарка

В центре Владивостока развернется праздничная продовольственная ярмарка

Источник фото: архивное фото

4 и 5 января с 10 до 17 часов во Владивостоке начнет работу праздничная продовольственная ярмарка, сообщают «Вести:Приморье».

Купить свежие продукты можно будет на территории парковки у здания правительства края в центре города.

На ярмарке будут представлены товары местных производителей. Мясо и колбасные изделия, рыбную продукцию, овощи и фрукты, соленья, мед и дикоросы, молочные, кондитерские товары и многое другое, отметили в пресс-службе города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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