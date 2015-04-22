Ярмарка на площади приглашает подготовиться к Новому году

Сделать покупки можно будет накануне Нового года – 28 и 29 декабря и Рождества – 4 и 5 января.

По традиции на ярмарке свою продукцию представят местные производители продовольственных товаров и владельцы частных фермерских подворий. Горожане смогут купить к празднику свежее мясо и рыбу, морепродукты и консервы. Также на сельскохозяйственной ярмарке всегда в продаже мёд и другие продукты пчеловодства, дикоросы, ягоды, молочные продукты и сыры, овощи и фрукты, а также колбасные и хлебобулочные изделия, яйцо, крупы и многое другое. Свою продукцию для гостей ярмарки представят около 180 местных производителей.

В предпраздничные дни ярмарка в центре Владивостока будет работать с 10 до 17 часов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]