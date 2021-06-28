Владельцы карты «Приморец» смогут покупать одежду, мебель и инструменты со скидкой

У социального проекта «Карта «Приморец» появились три новых партнера. Жители края смогут пользоваться их услугами на выгодных условиях, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как уточнили в министерстве промышленности и торговли Приморского края, к социальному проекту «Карта «Приморец» присоединились мебельный магазин «Азбука мебели», магазин одежды «Великие люди» и магазин инструментов «Железное правило». А это значит, жители края смогут совершать покупки в перечисленных торговых точках со скидкой.

В настоящее время жители края могут получить скидки на товары и услуги по карте «Приморец» в магазинах: «Настоящий обувной», «Отверткин», «Зеленый остров», «Помощник», «Белый кролик» и других. С полным списком участников и размером скидок можно ознакомиться на официальной странице проекта.

Напомним, реализация социального проекта «Карта «Приморец» началась в крае 1 октября 2019 года. Основной его целью является улучшение качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке. Эта карта объединяет в себе функционал банковской карты национальной платежной системы «МИР», безналичной оплаты проезда на транспорте, а также универсального сервиса использования программ лояльности участников проекта – сетей магазинов розничной торговли, аптечных сетей и организаций сферы услуг.

Карту «Приморец» можно оформить, подав соответствующее заявление в ближайшем МФЦ или через Социальный портал Приморского края. Право на это имеют отдельные категории граждан, среди которых пенсионеры, инвалиды, дети-инвалиды, ветераны военных действий, почетные доноры и многодетные семьи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]