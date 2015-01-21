Магазины стали выставлять специальные ценники для владельцев карт "приморец"
В некоторых супермаркетах Приморья появились специальные ценники, в которых указана стоимость товара со скидкой, для тех, кто владеет социальной картой "приморец", сообщает "Вести: Приморье". Таким образом, некоторая категория граждан сможет пользоваться преимуществами социльного проекта краевой администрации.
Все желающие социальные категории граждан могут обратиться в банк с заявлением на изготовление карты, которое займет около трех недель. Карта "приморец" объединяет функционал банковской карты национальной платёжной системы «МИР» для перечисления пенсии, мер социальной поддержки и компенсаций в денежном эквиваленте и других выплат, а также универсальный сервис использования программ лояльности участников проекта, таких как сети магазинов розничной торговли, аптечные сети, организации сферы услуг. К проекту краевой администрации пока присоединились только три банка - "Примсоцбанк", "Азиатско-Тихоокеанский банк" и "Почта Банк"
Картой можно раслатиться в общественном транспорте. Предполагается, что в будущем владельцы карты смогут получать скидки не только в продуктовой сети, но и в аптеках, а также оздоровительных учреждениях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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