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Магазины стали выставлять специальные ценники для владельцев карт "приморец"

Магазины стали выставлять специальные ценники для владельцев карт "приморец"

В некоторых супермаркетах Приморья появились специальные ценники, в которых указана стоимость товара со скидкой, для тех, кто владеет социальной картой "приморец", сообщает "Вести: Приморье". Таким образом, некоторая категория граждан сможет пользоваться преимуществами социльного проекта краевой администрации. 

Все желающие социальные категории граждан могут обратиться в банк с заявлением на изготовление карты, которое займет около трех недель. Карта "приморец" объединяет функционал банковской карты национальной платёжной системы «МИР» для перечисления пенсии, мер социальной поддержки и компенсаций в денежном эквиваленте и других выплат, а также универсальный сервис использования программ лояльности участников проекта, таких как сети магазинов розничной торговли, аптечные сети, организации сферы услуг. К проекту краевой администрации пока присоединились только три банка -  "Примсоцбанк", "Азиатско-Тихоокеанский банк" и "Почта Банк" 

Картой можно раслатиться в общественном транспорте. Предполагается, что в будущем владельцы карты смогут получать скидки не только в продуктовой сети, но и в аптеках, а также оздоровительных учреждениях. 




Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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