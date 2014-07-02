Карту «Приморец» помогут получить маломобильным гражданам
Новую услугу маломобильным жителям края предлагает Приморский центр социального обслуживания населения. Она касается содействия в получении социальной карты «Приморец», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.
Как рассказали в краевом департаменте труда и социального развития, подведомственный учреждению информационно-ресурсный центр для инвалидов «Опора» будет вести сбор заявлений от инвалидов на доставку социальной карты на дом.
Надомный вариант взаимодействия предлагает «Почта Банк». Эта услуга доступна жителям Находки, Уссурийска, Спасска-Дальнего, Лесозаводска, Артема.
«Прием заявлений – 10 и 25 числа каждого месяца. Если дата выпадает на выходной день, то первый рабочий день после указанных чисел», – уточняют в департаменте.
Для маломобильных граждан, живущих в других муниципальных образованиях, предусмотрели возможность доставки транспортом центра в кредитные учреждения для оформления и получения карты.
По всем вопросам новой социальной услуги следует обращаться по телефонам:
ИРЦ «Опора» г. Владивосток – 8(423)2319945;
ИРЦ «Опора» г. Уссурийск – 8(4234) 338014;
г. Лесозаводск – 8(42355) 27408, 27214;
г. Спасск-Дальний – 8(42352) 28082;
г. Артем – 8(42337) 43392;
г. Находка – 8(4236)742311.
Напомним, карта «Приморец» – масштабный социальный проект, инициированный Администрацией Приморского края. Она объединила в себе функционал полноценной банковской карты и социальной карты и позволяет ее владельцу оплачивать проезд в общественном транспорте, получать пенсионные и социальные выплаты, скидки при покупке товаров и услуг. Заявления на получение карты в настоящее время принимают три банка: Примсоцбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк и Почта Банк, однако, как ожидается, в скором времени к ним присоединятся и другие крупные участники рынка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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