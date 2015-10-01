Почти 4,8 тысяч приморцев воспользовались возможностью сократить транспортные расходы

Почти 4,8 тысяч жителей края уже снизили транспортные расходы при помощи карты «Приморец». Она позволяет льготникам возместить стоимость оплаты проезда в городских автобусах, трамваях и троллейбусах, а также на фуникулере в размере 100%, - сообщает пресс-служба правительства края.

С начала действия социально значимого проекта специалисты Приморского центра социальной поддержки приняли около 5,5 тысяч заявлений на получение выплаты по карте. Из краевого бюджета на оказание обозначенной меры поддержки направили более 1,8 миллиона рублей.

«Впервые на карту поступает сумма в 300 рублей. Тем, кто оформил выплату в июле–августе, мы начали перечислять деньги в сентябре в размере фактически истраченных средств за эти месяцы. Присутствует небольшое количество отказов. Причина – несоответствие условиям предоставления меры социальной поддержки, указанным в краевом законе», – уточняют в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Напомним, меру поддержки можно получить, подав соответствующее заявление в ближайшем МФЦ или через Социальный портал Приморского края. Это необходимо для получения специалистами соцзащиты пользовательских реквизитов.

«Это персональные данные, закрытая информация. Банки, выдавшие карту, не имеют права передачи таких сведений. А без них центр социальной поддержки не может назначить выплату», – отмечают в ведомстве.

Карту «Приморец» сегодня оформляют Примсоцбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Почта-Банк, банк «Приморье», Сбербанк. Здесь же сотрудники помогут оформить заявление на транспортную выплату.

Министр Светлана Красицкая обращает внимание на то, что льготники вправе компенсировать расходы на проезд иным способом.

«Как и ранее для этой категории приморцев действуют компенсации стоимости проезда в городском, пригородном и междугороднем транспорте по разовым билетам – межгород, билетам длительного пользования – пригород, абонементным билетам – городской транспорт», – напоминает глава ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]