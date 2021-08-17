Картой «Приморец» теперь можно расплачиваться в пригородных электричках и автобусах

66,5 миллионов рублей направлено из бюджета Приморского края на обеспечение транспортной доступности льготников. Из этой суммы 35,7 миллиона рублей – на компенсации проезда по карте «Приморец» льготникам старше 70 лет, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылко на пресс-службу правительства региона.

По информации регионального министерства труда и социальной политики, с начала года правом компенсировать автотранспортные расходы воспользовались почти 29 тысяч жителей края. 22,2 тысячи пенсионеров пользуются при расчете проезда в общественном транспорте картой «Приморец».

«По данным на 1 августа расчет социальной картой активно применяют в Арсеньеве – 30,8 %, во Владивостоке – 22,6 %, Находке – 18,2 %, Фокино и Большом Камне – по 12%», – уточняют в ведомстве.

До 1 июля этого года «Приморец» действовал в городском транспорте – на автобусах, троллейбусах, трамваях, фуникулере. Сегодня к системе безналичной оплаты подключены пригородные автобусы и электрички.

«В связи с расширением объектов, где для оплаты можно использовать социальную карту, принято решение увеличить размер выплаты до 700 рублей, вместо 300 рублей для некоторых категорий пользователей. Получать больше стали краевые льготники и “дети войны”. Для федеральных льготников сумма выплаты осталась прежней, так как они и ранее имели право бесплатных поездок в пригородном железнодорожном транспорте без ограничения по их количеству», – поясняют специалисты.

Меру поддержки можно оформить, подав соответствующее заявление в ближайшем МФЦ или через Социальный портал Приморского края. Это необходимо для получения специалистами соцзащиты банковских реквизитов.

В Правительстве Приморья убеждены, что денежная выплата на проезд пожилым гражданам соответствует задачам национального проекта «Демография».

«Транспортная доступность для пенсионеров – один из факторов, который позволяет продлить период активного долголетия. Это возможность чаще общаться, посещать праздники, заниматься спортом и творчеством», – комментирует министр Светлана Красицкая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]