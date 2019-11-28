Жителям края начали переводить деньги на карту «Приморец»

С 1 июля на карты «Приморец», держателями которых являются льготники старше 70 лет, стали поступать средства для оплаты поездок на транспорте. Первые выплаты получили более 200 пенсионеров (ветераны труда, «дети войны», инвалиды, труженики тыла и другие), сообщают «Вести:Приморье».

Как пояснили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, выплата на проезд представляется по заявительному принципу. Деньги уже поступили на карты тем гражданам, которые подали соответствующие заявления.

«Тем, кто не писал заявление, следует обратиться в любой межфункциональный центр. Если пенсионер еще не получил карту «Приморец», нужно оформить ее в банке. Там же можно подать заявление на выплату за проезд, а можно с заявлением обратиться в МФЦ», – уточнили в ведомстве.

В июле на карты «Приморец» льготным категориям граждан старше 70 лет поступят средства в размере 300 рублей. Такая же сумма поступит в августе. С сентября 2020 средства на карту будут перечисляться в размере фактических истраченных льготником денег на проезд, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«В сентябре выплата поступит в размере тех расходов на транспорт, который пенсионер сделал в июле. В октябре средства перечислят в размере расходов на проезд в августе. И так далее», – поясняют специалисты.

Граждане могут использовать выплату, оплачивая проезд в городском транспорте (автобусы, трамваи, троллейбусы, фуникулер) в размере 100% фактических расходов.

Как и ранее льготники могут получать компенсации стоимости проезда в городском, пригородном и междугороднем транспорте по разовым билетам – межгород, билетам длительного пользования – пригород, абонементным билетам – городской транспорт», – напоминает министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая.

Совокупный размер компенсационных и денежных выплат, предоставляемых гражданам старше 70 лет из числа льготников, в том числе «детей войны», составит не более 20 тысяч рублей, а для проживающих в районах, приравненных к крайнему Северу, – не более 30 тысяч рублей за год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]