Сроки выплат на проезд в транспорте льготникам 70+ перенесены

Во избежание риска заражения граждан коронавирусной инфекцией срок выплаты на проезд в общественном транспорте льготникам старше 70 лет перенесен с 1 мая на 1 июля 2020 года. Изменение в краевое законодательство одобрено депутатами Законодательного собрания Приморья, сообщают «Вести:Приморье».

Новый закон также уточнит механизм предоставления денежной выплаты на проезд при использовании социальной карты «Приморец». О том, как новая мера поддержки будет работать, пояснили в краевом министерстве труда и социальной политики.

В июле на карты «Приморец», держателями которых являются льготники (ветераны труда, «дети войны», инвалиды, труженики тыла и другие) старше 70 лет поступят средства размером в 300 рублей. Такая же сумма поступит и в августе.

«Граждане могут использовать выплату, оплачивая проезд в городском транспорте (автобусы, трамваи, троллейбусы, фуникулер) в размере 100%», – уточняют в ведомстве.

С сентября 2020 средства на карту будут перечисляться в размере фактических истраченных льготником денег на проезд. В сентябре выплата поступит в размере тех расходов на транспорт, который пенсионер сделал в июле. В октябре средства перечислят в размере расходов на проезд в августе. И так далее.

Например: в июле льготник проехал на автобусе четыре раза. В сентябре ему на карту «Приморец» поступят 112 рублей (28 рублей * 4 = 112 рублей). В августе совершено 10 поездок в автобусе (28*10 = 280 рублей). Соответственно в октябре денежная выплата будет предоставлена в сумме 280 рублей.

«Такой механизм позволит своевременно производить обработку информации о произведенных гражданином поездках», – отмечают специалисты.

Представители министерства обращаются к руководителям муниципальных образований с просьбой как можно быстрее организовать систему учета безналичной оплаты проезда на городском транспорте, либо подключиться к диспетчерскому центру Владивостока.

«Только система безналичного расчета позволяет контролировать количество поездок граждан. Таким образом, мы получаем объективные данные для пополнения карт “Приморец” всем льготникам старше 70 лет», – комментирует министр Светлана Красицкая.

Глава ведомства напоминает: как и ранее льготные категории граждан смогут получать компенсации стоимости проезда в городском, пригородном и междугороднем транспорте по разовым билетам – межгород, билетам длительного пользования – пригород, абонементным билетам – городской транспорт.

Совокупный размер компенсационных и денежных выплат, предоставляемых гражданам старше 70 лет из числа льготников и «детей войны», составит не более 20 тысяч рублей, а для проживающих в районах, приравненных к крайнему Северу, не более 30 тысяч рублей за год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]