Более 40 миллионов рублей направлено выплаты пенсионерам в Приморье

23,6 тысячи пенсионеров получают компенсации за проезд в общественном транспорте на карту «Приморец». Расходы краевого бюджета на эти цели с начала годы составили 40,5 миллионов рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Традиционно активно пользуются социальной картой пенсионеры Арсеньева, Владивостока, Находки, Фокино и Большого Камня. В остальных городах возможность безналичного расчета ниже, так как не все автобусы на маршрутах оснащены валидаторами.

«Для того, чтобы обеспечить право пожилых людей на льготный проезд, местные администрации должны более настойчиво требовать от транспортных компаний установки специального оборудования для бесконтактного расчета», – комментируют в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Напомним, возможность компенсировать проезд с помощью социальной карты есть у граждан старше 70 лет, имеющих различные льготные статусы. До 1 июля этого года «Приморец» действовал в городском транспорте – на автобусах, троллейбусах, трамваях, фуникулере. Сейчас к системе безналичной оплаты подключены пригородные автобусы и электрички.

Еще одно новшество этого года – увеличение размера выплаты до 700 рублей вместо 300 рублей для некоторых категорий пользователей.

«Это решение принято в связи с тем, что расширен список мест, где работает транспортная карта. Получать больше стали краевые льготники и “дети войны”. Для федеральных льготников сумма выплаты осталась прежней, так как они и ранее имели право бесплатных поездок в пригородном железнодорожном транспорте без ограничения по их количеству», – уточняет министр Светлана Красицкая.

Меру поддержки можно оформить, подав соответствующее заявление в ближайшем МФЦ или через Социальный портал Приморского края. Это необходимо для получения специалистами соцзащиты банковских реквизитов.

В министерстве напоминают, что по-прежнему действуют компенсации стоимости проезда в городском, пригородном и междугороднем транспорте. По разовым билетам – межгород, билетам длительного пользования – пригород, абонементным билетам – городской транспорт и электрички.

Специалисты обращают внимание на то, что если при покупке абонемента на проезд в электропоезде льготник предъявил кассиру СНИЛС, то компенсация будет произведена автоматически на лицевой счет или через почтовое отделение.

«Беззаявительный способ получения выплаты – это еще один плюс для льготника», подчеркивают в ведомстве.

Обеспечение транспортной доступности для пенсионеров – это важный фактор продления активного долголетия пожилых людей, что соответствует целям и задачам национального проекта «Демография».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]