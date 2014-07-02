Началась выдача социальных карт «Приморец»

В Приморье начали выдачу социальных карт «Приморец», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

С 29 ноября социальную банковскую карту «Приморец» начнут выдавать во всех отделениях Почта Банка в Приморском крае. Она предназначена для льготных категорий граждан и позволяет получать скидки при покупках в торговых сетях, магазинах, аптеках.

Карта «Приморец» объединила в себе функционал полноценной банковской карты и социальной карты, позволяющей ее владельцу оплачивать проезд в общественном транспорте, получать пенсионные и социальные выплаты, скидки при покупке товаров и услуг у партнеров программы.

Карта выпускается на базе платежной системы «Мир» к сберегательному счету и обслуживается бесплатно. Клиент может получать на нее пенсию, заработную плату, стипендию, любую социальную выплату, а также использовать ее как обычную дебетовую карту. При этом у него есть ряд преимуществ.

Карту «Приморец» можно моментально получить в одной из 63 точек обслуживания Почта Банка в Приморском крае. Для этого необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий льготный статус. Для тех граждан, кто испытывает трудности с передвижением, банк организует доставку карт на дом.

Как уточнили в краевом департаменте информатизации и телекоммуникаций, обращения на получение карты «Приморец» в настоящее время принимают три банка: Примсоцбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк и Почта Банк, однако, как ожидается, в скором времени к ним присоединятся и другие крупные участники рынка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]