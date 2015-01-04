Сегодня приморское село Ясное спасали от лесного пожара. С огнем, в рамках учебной операции, боролись добровольцы. Первое боевое крещение получили не спасатели, а люди самых обычных профессий. О создании в Артемовском городском округе Добровольной пожарной дружины - репортаж Елены Штылиной.

По-летнему теплая осень и сухая трава. Одна случайная искра и лесополосу охватывают ярко красные языки пламени. И вот уже ветер гонит пал в сторону села Ясное, до которого рукой подать. Таков сценарий учебной операции, во время которой добровольцы учатся бороться с огнем не дожидаясь прибытия пожарных расчетов.

Юрий Салин, заместитель главы Артемовского городского округа: - "В июле этого года была создана Добровольная пожарная дружина, в которой пока 20 человек. Все добровольцы прошли обучение в специализированном Центре МЧС и получили удостоверения."

Огненный барьер отряд встречает мощным потоком воздуха. Воздуходувные системы, которые закупила администрация Артема, сбивают и гасят пламя. Проливка территории не оставляет огню ни единого шанса, благо в распоряжении добровольной дружины есть своя пожарная машина. Так что подоспевшие сотрудники МЧС на этот раз остаются без работы: пожар локализован, опасности возгорания нет.

Сергей Квашнин, начальник территориального Управления с. Кневичи, начальник Добровольной пожарной дружины: - "Воздуходувная система не тяжелая, около 10 килограммов. Как рюкзак она удобная, а главное — эффективно работает в борьбе с огнем!"

На создание Добровольных пожарных дружин первыми в крае откликнулись жители Артемовского городского округа. Бороться с огнем здесь решили силами добровольцев, чтобы тушить пожар во время и не подпускать его к населенным пунктам.

Александр Авдеев, глава Артемовского городского округа: - "Было предложение губернатора Приморского края о создании Добровольных пожарных дружин на территории края для того, чтобы они были мобильными, оснащены оборудованием, удостоверениями и могли принимать активное участие в тушении лесных пожаров."

За тушение учебного лесного пожара первый в Приморье отряд дружинников получает хорошую оценку. Добровольцы продолжат тренировки, чтобы реальный огонь не смог застать врасплох.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]