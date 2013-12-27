В Приморье в ближайшее время может появиться новый предмет - история города. В крае планируют выпустить обновленные учебные пособия. Опытом преподавания c Владивостоком уже поделилась Северная столица, с подробностями Виктория Сатдарова.

Сколько лет Владивостоку, какого числа день рождения города и кто его основал: попробуйте сами ответить на эти вопросы. Знать историю своего края и города по идее должен каждый. Правда, некоторые ее забыли, а кто-то вообще не вспоминал.

Дисциплину истории города и края в некоторых школах Приморья уже преподавали. Но сейчас, как говорят, сами учителя, предмет перестал быть актуальным — программа устарела и на дисциплину не выделяют часы.

Наталья Бондаренко, директор департамента образования и науки Приморского края: - «Школы учатся по учебным планам, которые делятся на две составляющие обязательный, который регламентирован министерством посвящения и есть школьный, дополнительный компонент. Школьный компонент должен формироваться с учётом потребностей участников образовательного процесса, ими являются родители».

Есть и другие примеры. Так, в Петербурге историю города преподают наравне с русским языком. А сами учителя ищут разные способы, чтобы интересно подать эту дисциплину.

Елена Паньчак, преподаватель СОШ №508 Московского района Санкт-Петербурга: - «С 5 по 9 класс в программу введен обязательный предмет - История Санкт-Петербурга. Помимо занятий в классе, ребята выезжают на экскурсии по городу, в театры и музеи»

Семья, школа, туристические компании и даже блогеры для изучения города и края - хороши все методы. Пока нового предмета ещё нет в расписании, а учебник по краеведению только в планах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]