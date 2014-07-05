"Вести: Приморье. Интервью": Уникальный аппарат появился в третьем роддоме Владивостока
Оборудование позволяет проводить диагностику высочайшего качества. Теперь пройти высокоточное обследование смогут будущие мамы со всего края. Повышение рождаемости и снижение младенческой смертности – одна из ключевых задач сразу двух национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».
На вопросы отвечает Светлана Сагайдачная, главный врач владивостокского клинического родильного дома №3
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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