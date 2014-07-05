"Вести: Приморье. Интервью": Уникальный аппарат​ появился в третьем роддоме Владивостока

Оборудование позволяет проводить диагностику высочайшего качества. Теперь пройти высокоточное обследование смогут будущие мамы со всего края. Повышение рождаемости и снижение младенческой смертности – одна из ключевых задач​ сразу двух национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

На вопросы отвечает Светлана Сагайдачная, главный врач владивостокского клинического родильного дома №3

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]