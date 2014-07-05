Новости Общество Видео "Вести: Приморье. Интервью" О программе

Сегодня, 16:38
 

"Вести: Приморье. Интервью": Уникальный аппарат​ появился в третьем роддоме Владивостока

Оборудование позволяет проводить диагностику высочайшего качества. Теперь пройти высокоточное обследование смогут будущие мамы со всего края. Повышение рождаемости и снижение младенческой смертности – одна из ключевых задач​ сразу двух национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

На вопросы отвечает Светлана Сагайдачная, главный врач владивостокского клинического родильного дома №3


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Какой торговый центр является лучшим во Владивостоке?



Восток 24: Наши вести









Отдых у моря