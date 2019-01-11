НТВ ПЛЮС запускает обновленную бонусную программу

Подключить тематический пакет, радоваться любимым фильмам и передачам, при этом платить меньше за всю подписку! Это стало возможным благодаря обновленной бонусной программе НТВ‑ПЛЮС.

Теперь за подключение нового пакета, за отсутствие долгов по оплате, а также в честь регистрации и дня рождения абонента начисляются бонусы. Чем больше единоразовый взнос за абонентную плату - тем больше баллов начислят. Например, внесли 800 рублей - получили 2%, а если 3000 рублей и больше - уже 4%!

Бонусными баллами можно оплачивать до 15% стоимости ТВ‑подписки. Чем дольше дружба с НТВ‑ПЛЮС, тем больше баллов за один раз можно использовать для оплаты со скидкой. Абонентам в статусе «Давайте познакомимся» (те, кто смотрит ТВ от НТВ‑ПЛЮС до года) можно заплатить баллами 5%. «Старые знакомые» (те, кто являются абонентами 2 года) - заплатят на 10% меньше, а максимальная, 15%-ая скидка доступна «Лучшим друзьям» - тем, кто пользуется приставкой дольше двух лет.

И еще - один балл равен одному рублю! Вступить в бонусную программу очень просто - нужно просто зарегистрироваться и смотреть НТВ‑ПЛЮС не только с удовольствием, но и с выгодой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]