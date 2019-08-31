НТВ-ПЛЮС запускает уникальную акцию для дачников: подключение двух пакетов всего за 798 рублей в год

В преддверии дачного сезона НТВ-ПЛЮС предлагает своим старым и новым клиентам принять участие в специальной акции.

У НТВ-ПЛЮС есть отличное предложение для людей, которые проводят значительную часть года за городом, на своих дачных участках! Первые полгода телеканалы пакета «Базовый Онлайн»*, а вторые полгода — телеканалы пакета «У!Дачный»**. Получается, год просмотра любимых каналов, фильмов и передач всего за 798 рублей!

Подключайтесь к акции «798 рублей за год!» с 01.04.2021 по 31.08.2021 и выбирайте то, что интересно именно вам!

*- Пакет «Базовый Онлайн» включает в себя более 160 каналов на спутниковой платформе, из которых более 100 каналов можно смотреть онлайн на любом устройстве с выходом в интернет: смартфоне, планшете, ноутбуке и в Смарт-ТВ.

Смотрите любимые каналы, фильмы и передачи в любом месте, где бы вы ни были: дома, на отдыхе, в пути. А еще ставьте на паузу, перематывайте, пользуйтесь архивом передач. Телевидение еще никогда не было таким удобным!

Вы также можете подключить дополнительные тематические пакеты НТВ-ПЛЮС к основной подписке на пакет «Базовый Онлайн».

**- Пакет «У!Дачный» — это более 20 каналов на спутниковой платформе, в том числе все основные федеральные каналы России. Именно этот пакет поможет вам «включить» лето на даче!

Подключиться к акции просто:

Новым абонентам:

- Оставьте заявку на подключение к НТВ-ПЛЮС по телефону 8 (800) 555–67–89 или у партнеров;

- Приобретите комплект оборудования (спутниковая антенна, приставка/CАМ-модуль, смарт-карта) в интернет-магазине или у партнера;

- Договоритесь с партнером об удобном времени установки;

- Зарегистрируйте полученную смарт-карту и оборудование в Личном кабинете НТВ-ПЛЮС или у партнера;

- Оформите в Личном кабинете НТВ-ПЛЮС или у партнера подписку на пакет «Базовый Онлайн» и внесите предоплату по условиям акции на сумму 798 рублей, а также оплатите стоимость месячной подписки на подключенные дополнительные пакеты и услуги;

- Подтвердите участие в Личном кабинете НТВ-ПЛЮС, по телефону 8 (800) 555–67–89 или у партнера.

Существующим абонентам:

- Проверьте наличие подписки на комбинацию пакетов, включающую пакет «Базовый Онлайн»;

- Убедитесь, что на балансе лицевого счета не менее 798 рублей для участия в акции, а также достаточно средств для оплаты одного месяца подписки на дополнительные пакеты при их наличии;

- Подтвердите участие в Личном кабинете НТВ-ПЛЮС, по телефону 8 (800) 555–67–89 или у партнера.

Подключение к акции происходит автоматически при выполнении всех условий.

Приятного просмотра!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]