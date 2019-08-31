Выгодное предложение сделало НТВ-ПЛЮС жителям Приморья

Уникальные льготные цены на оборудование и подписку для тех, кто решил стать абонентом цифрового и спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС специальной акции даст возможность новым абонентам приобрести цифровую ТВ-приставку. Годовая подписка «Базовый Онлайн» составит всего 2999 рублей.

Пакет «Базовый Онлайн» - включает в себя более 160 каналов на спутниковой платформе.

При этом у подписчиков есть возможность просмотра более 100 каналов в режиме онлайн*. Сделать это можно на любом устройстве с подключением к сети интернет: смартфоне, планшете, ноутбуке.

Везде, где есть доступ к Интернету, владельцы пакета «Базовый Онлайн» смогут просматривать любимые каналы, фильмы и передачи. А функции паузы, перемотки, архив эфира делают просмотр максимально удобным.

Также новым абонентам предлагают воспользоваться возможностью бесплатно смотреть спортивные пакеты «МАТЧ ПРЕМЬЕР», «СПОРТ ПЛЮС» и «СУПЕРСПОРТ» на всей территории России в течение двух месяцев. Телеканалы семейства «МАТЧ!» холдинга «Газпром-медиа» предлагают любителям спорта эксклюзивный контент. Во многом они не имеют альтернативы на российском рынке.

Подробнее ознакомиться с условиями подключения и уникальным контентным предложением можно на https://ntvplus.ru/kit/welcome/ (для региона Запад) и https://ntvplus.ru/kit/welcome/?region=east(для регионов Восток и Дальний Восток).





* Более 130 каналов на спутниковой платформе и более 60 каналов онлайн для регионов Восток и Дальний Восток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]