«Лучшие фильмы и сериалы планеты»: где посмотреть качественное кино

Сегодня существует такое множество онлайн-кинотеатров и сервисов платного ТВ, что трудно выбрать один из них. На общем фоне цифровых площадок хотелось бы выделить онлайн-телевидение НТВ-ПЛЮС, которое предлагает более 220 каналов и 8 тематических пакетов, а также пакет «Международный». Здесь можно не только смотреть телеканалы различных тематик, но и подключить библиотеку видео по запросу, а также купить спортивные трансляции. НТВ-ПЛЮС предлагает к просмотру богатую коллекцию кинофильмов и сериалов, премьеры которых можно смотреть одновременно со всем миром.

Как раз сейчас на «НТВ-плюс» проходит акция «Киноканикулы». Новый абонент оформляет подписку на пакет «Базовый онлайн» (а это более 180 каналов всех жанров на спутниковой платформе, из которых более 100 каналов можно смотреть онлайн на любом устройстве с доступом в интернет: смартфоне, планшете, ноутбуке и SMART TV), и получает ТВ-приставку всего за 4500 рублей. Приятным бонусом будет трехмесячная подписка на пакет «Amedia Premium HD» - это три канала: Amedia Hit, Amedia Premium и Amedia Premium HD. Бренды компании «Amedia» работают в общем позиционировании «лучшие сериалы планеты» и собирают под своим зонтиком самые популярные сериалы и фильмы со всего мира. Телекомпания сотрудничает с ведущими мировыми киностудиями - HBO, CBS, Showtime, Sky, Starz, BBC, Sony Pictures. «Игра престолов», «Чернобыль», «Викинги», «Американская история ужасов», «Убивая Еву», «Настоящий детектив», «Большая маленькая ложь», «Эйфория» и другие – только часть кинохитов, которые можно смотреть в пакете «Amedia Premium HD».

Акция «Киноканикулы» действует до конца года. Зарегистрировать договор и оформить подписку на основной пакет «Базовый Онлайн», а также подтвердить свое согласие с условиями акции можно в Личном кабинете, по телефону 8(800) 555–67–89 или у официального партнера НТВ-ПЛЮС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]