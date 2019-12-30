Только два месяца: телеканал «О!» переезжает в базовые пакеты спутниковой платформы НТВ-ПЛЮС

Как стало известно «Вести: Приморье», на два летних месяца детский познавательный канал «О!» станет доступен к просмотру в основных спутниковых пакетах НТВ-ПЛЮС!

Создатели детского канала «О!» предлагают зрителям передачи и шоу, в основном собственного производства, направленные на гармоничное развитие ребенка: интеллектуальное и эмоциональное. Детям из самых разных регионов страны представляется возможность принять участие в играх, викторинах и конкурсах. Канал пользуется огромной популярностью у детей в возрасте от трех до восьми лет и их родителей. А теперь его смогут смотреть еще больше маленьких зрителей.

С 1 июня по 31 июля 2021 года абоненты НТВ-ПЛЮС смогут смотреть телеканал «О!» в основном пакете «Базовый Онлайн», а также в архивном пакете «Базовый».

Пакет «Базовый Онлайн», который доступен абонентам НТВ-ПЛЮС сразу при подключении, насчитывает более 135 каналов на спутниковой платформе, из которых более 60-ти можно смотреть онлайн на любом устройстве: смартфоне, планшете, ноутбуке. Помимо телеканала «О!» в пакете «Базовый Онлайн» детям предлагают еще четыре телеканала: «Аni», «В гостях у сказки», «Радость моя» и «Disney».

Начать знакомство с каналом «О!» можно уже сейчас. Для всех любителей канала, нынешних и будущих, в группе НТВ-ПЛЮС в ВКонтакте проходит конкурс с призами от телеканала. Участвуйте и выигрывайте!

Итак, всего два месяца. С 1 августа 2021 года канал вернется в пакет «Детский».

Подключайтесь к НТВ-ПЛЮС, и Ваши дети будут иметь возможность смотреть лучшие познавательные и развлекательные детские фильмы и программы.

Всего на спутниковой платформе НТВ-ПЛЮС зрителям доступно более 340 телеканалов всех жанров: кино, сериалы, развлекательные и спортивные программы и трансляции - на разных языках.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]