НТВ-ПЛЮС запускает вещание телеканала «Старт»

Абонентам спутниковой платформы НТВ-ПЛЮС стал доступен еще один спортивный телеканал - «Старт».

«СТАРТ» - это прямые и премьерные трансляции мировых спортивных соревнований, Чемпионатов и Кубков России, Лиги Чемпионов, Еврокубков, других российских и международных турниров с участием российских спортсменов.

В эфире канала - волейбол, гандбол, баскетбол, тхэквондо, самбо, минифутбол, пляжный волейбол, лыжи. Есть и программы, посвященные редким и экзотическим видам спорта, таким как гонки ретроавтомобилей «Kitzbuelle Alpenrally», абсолютный чемпионат мира по борьбе казах куреш «Алем Барысы».

Канал доступен в пакете «Базовый Онлайн», а также в архивных пакетах «Базовый», «Базовый Запад», «Базовый Плюс», «Лайт Плюс», «Все включено 549» и «Все включено 999».

Напомним, основным пакетом для подключения к НТВ-ПЛЮС является «Базовый Онлайн». Он предлагает абонентам десять спортивных каналов: "Телеканал КХЛ", "Матч! Страна", "Мир баскетбола", "Евроспорт 1", "Матч! Боец!", "Матч! Игра!", "Бокс ТВ"", "Конный мир", "Матч! Арена!", а теперь еще и «СТАРТ».

Любители спорта также могут оформить подписку на дополнительные пакеты «Спорт Плюс» или «Суперспорт».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]