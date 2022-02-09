На платформе НТВ‑ПЛЮС начали вещание два новых телеканала.

CBS Reality – телеканал специализируется на показе документальных программ и шоу в жанре «реалити». Среди них – криминальные истории, будни полиции, криминалистов и судей, съемки экстремальных ситуаций, катастроф и происшествий, работы спасательных служб и врачей, человеческие отношения и увлечения, а также мистика, загадочные и необъяснимые происшествия, паранормальные явления.

Канал доступен в пакетах «Базовый Онлайн» и «Базовый Плюс», а также в архивном пакете «Базовый».

Red Lips — эксклюзивный эротический телеканал на русском языке. В эфире – фильмы и короткометражки от более чем двадцати студий Европы и Америки с участием популярных моделей жанра эротики в антураже роскошных отелей, офисов, бассейнов или просто на природе.

Канал рассчитан на аудиторию 18+ и доступен в пакетах «VIP‑Кино» и «Базовый Плюс», а также в архивных пакетах «VIP‑Кино» и «Кино Восток».

Приятного просмотра!

Источник - https://ntvplus.ru/

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]