Сбербанк провёл «Цифровой день» для представителей власти Находкинского городского округа

В конференции «Цифровой день», организованной Сбербанком, приняли участие глава Находкинского городского округа Тимур Магинский, а также руководители профильных ведомств. Конференция проходила в онлайн-формате. На ней обсудили глобальный тренд — цифровизацию экономики, а также познакомились с современными цифровыми сервисами экосистемы Сбербанка, которые используют для решения инфраструктурных задач регионов, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу банка.

Представители компаний экосистемы Сбербанка презентовали новейшие разработки, предложили инновационные решения для цифровизации городов. Особый интерес участников вызвал сервис безналичной оплаты питания в школьных столовых компании «Расчетные решения» «Ладошки». Сервис позволяет родителям контролировать питание ребенка в школе и с ранних лет развивать в детях ответственное отношение к финансам. Функционал безналичной оплаты реализован на базе смарт-карты: ребенку выдается пластиковая карта, которой он может расплачиваться за обеды или покупать буфетную продукцию. Баланс карты родители пополняют любым удобным способом — через мобильные сервисы Сбербанка, на сайте Ладошки.дети, наличными через терминалы и банкоматы, а также в мобильном приложении. В будущем рассматривается возможность оплаты питания в столовых прикосновением ладошки, с использованием биометрических данных.

Находка встает на путь масштабной цифровой трансформации. Это одно из ключевых направлений работы в рамках национального проекта "Цифровая экономика", реализуемого в рамках указа президента России Владимира Путина. Сбербанк, как лидер в этом направлении, уже разработал и внедрил ряд продуктов в сферах образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ, госуправления, городском хозяйстве и других.

«Основной целью для нас было познакомиться с продуктами и сервисами Сбера и обсудить их. Мы видим, что многие из них могут помочь сделать жизнь в Находкинском городском округе проще и удобнее. В первую очередь мы обратили внимание на сервис оплаты школьного питания, а также на технологии для создания "умного города”: внедрение видеонаблюдения с использованием технологий искусственного интеллекта для обеспечения безопасности на дорогах и усиления правопорядка в городе. Готовы обсуждать и работать с предложениями», - отметил Тимур Магинский, глава Находкинского городского округа.

Также в рамках цифрового дня было представлено облачное решение БРИС ЖКХ — цифровая платформа для автоматического расчета начислений и учета платежей за коммунальные услуги. Переход на безналичные платежи оптимизирует сферу жилищно-коммунального хозяйства и ускоряет цифровую трансформацию и автоматизацию процессов, что, в свою очередь, позволяет комплексно повысить эффективность городской инфраструктуры.

«Находка - один из ключевых городов Приморского края. Это город-порт, где ежедневно происходит огромное количество экономических процессов. И мы все понимаем, что новые условия и реалии нашей жизни подталкивают нас к тому, чтобы мы активно использовали цифровые решения и технологии, которые в настоящее время есть на рынке, - подчеркнул Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк. - В этом году мы уже провели «Цифровой день» в Правительстве Приморского края и совсем недавно мы с губернатором подписали соглашение, которое затрагивает самую обширную сферу деятельности - от медицины до ЖКХ и экономики, сейчас готовы работать в этом направлении и точечно с городами Приморья».

По итогу работы на «Цифровом дне» было подписано соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и администраций Находкинского городского округа, а также составлена дорожная карта по системам и сервисам, которые внедрят уже в следующем году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]