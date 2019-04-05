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Олег Кожемяко поздравил нового мэра Находки со вступлением в должность

Олег Кожемяко поздравил нового мэра Находки со вступлением в должность

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Официально вступил в должность главы Находкинского городского округа Тимур Магинский. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил нового мэра с избранием в пятницу, 11 сентября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, в торжественной церемонии инаугурации приняли участие депутаты Законодательного Собрания Приморья и Думы Находки, руководители предприятий города, общественность.

Тимур Магинский принял присягу главы Находкинского городского округа, а председатель Думы Находки Александр Киселев вручил ему удостоверение мэра.

Олег Кожемяко подчеркнул, что избрание нового мэра большинством голосов депутатов – аванс доверия.

«Это доверие нужно оправдывать, служа на благо жителей Находки. Многое предстоит сделать, чтобы находкинцы смогли убедиться в правильности выбора, сделать город привлекательным», – отметил губернатор. 

По словам главы региона, при подборе кандидата на должность мэра выбор пал на человека, который имеет опыт муниципальной службы и управления портовым городом. Теперь Тимуру Магинскому предстоит подобрать команду единомышленников и профессионалов.

Новый глава Находки заверил, что «приложит максимум усилий для реализации намеченных планов, чтобы местные жители гордились своим городом».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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