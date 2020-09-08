Тимур Магинский избран главой Находкинского городского округа

В Находке завершился конкурс на замещение должности главы городского округа. Процедура проходила в два этапа. Первоначально конкурсная комиссия анализировала представленные кандидатами документы. Затем претенденты прошли очное собеседование. В результате на должность главы Находки претендовали два кандидата: Тимур Магинский и Герман Краснощеков.

Как сообщили в администрации Находки, свой выбор депутаты сделали на внеочередном заседании городской Думы. В тайном голосовании участвовали 28 народных избранников. В результате за Тимура Магинского было отдано 27 голосов, один бюллетень оказался недействительным. Тимур Магинский поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

"Первоочередные задачи на сегодня – создание комфортных условий для населения города. Чтобы молодёжь, заканчивающая учебные заведения, с удовольствием возвращалась в Находку трудиться и создавать семьи. Для этого будем создавать новые рабочие места, решать вопросы в сфере ЖКХ, благоустройства, жилищного строительства. Вместе с депутатским корпусом, мы сможем добиться поставленных целей", - обратился к присутствующим избранный глава.

"Конкурс прошёл в соответствии с действующим положением. Никаких нарушений зафиксировано не было. Результат, с которым сегодня предстоит работать вам, уважаемые депутаты, абсолютно легитимен. Во многом этот выбор определит развитие Находкинского городского округа", - отметил председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор Приморского края Антон Волошко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]