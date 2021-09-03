Более 20 млрд. руб. направят регионам Дальнего Востока на развитие системы здравоохранения

Более 20 миллиардов рублей дополнительно направят регионам Дальнего Востока на развитие инфраструктуры системы здравоохранения. Об этом заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума в пятницу, 3 сентября.

Глава государства отметил, что будет продлено действие Дальневосточной единой субсидии, в рамках которой в регионах округа за счет федеральных средств уже построено 476 и отремонтировано 700 социальных объектов – школ, поликлиник, спортивные центров и фельдшерско-акушерских пунктов. Более того, дополнительно будет профинансирована программа модернизации первичного звена здравоохранения, стартовавшая в начале 2021 года.

«В следующем году дальневосточные субъекты федерации получат на эту программу дополнительно порядка 20 миллиардов рублей. Из них не менее половины будут направлены на развитие инфраструктуры системы здравоохранения. Подчеркну, эти средства пойдут именно плюсом к 57 миллиардам рублей, которые уже планируется направить на программу в федеральный округ», – заявил Владимир Путин.

Президент добавил, что дополнительно будут увеличены текущие расходы на систему здравоохранения Дальнего Востока, прежде всего его отдаленных и малонаселенные районов. На эти цели планируется выделять более 6 миллиардов рублей ежегодно.

«Дальний Восток – обширная территория с низкой плотностью населения. И для людей, живущих, здесь должна быть обеспечена качественная медицинская помощь. Вчера с руководителями дальневосточных регионов обсудили предложение и приняли несколько важных решений на этот счет», – отметил Владимир Путин.

Напомним, что на программу модернизации первичного звена в Приморье запланировано 8 миллиардов рублей на пятилетний период. Уже в этом году проводятся капитальные ремонты 33 медицинских объектов. Всего за пять лет в крае отремонтируют 124 медицинских учреждения, поступит 356 единиц оборудования, в том числе маммографы, флюорографы, магнитно-резонансные и компьютерные томографы. Автопарки медицинских учреждений пополнятся 343 санитарными автомобилями. Первая партия в количестве 42 машин поступила в районы края в начале июля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]