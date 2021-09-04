Выставку «Улица Дальнего Востока» открыли в Приморье

Выставка «Улица Дальнего Востока» торжественно открылась в рамках шестого Восточного экономического форума в пятницу, 3 сентября, на набережной кампуса ДВФУ на острове Русский. Павильон Приморского края на ней представила председатель Правительства региона Вера Щербина. Посетить экспозиции жители и гости Владивостока смогут 5-7 сентября, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Улица Дальнего Востока» разворачивается традиционно с началом работы Восточного экономического форума. Выставка призвана продемонстрировать участникам и гостям ВЭФ экономические, инвестиционные и туристические возможности 11 регионов Дальнего Востока. Наряду с яркими и содержательными павильонами субъектов ДФО открылись ознакомительные площадки федеральных органов исполнительной власти – Министерства спорта России, Министерства промышленности и торговли России, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Также предусмотрена насыщенная спортивная и культурная программы. Впервые в этом году на выставке проходит часть мероприятий деловой программы форума.

Во время церемонии открытия эстрадно-симфонический оркестр Приморской краевой филармонии совместно с академическим хором Дальневосточного федерального университета исполнили официальный гимн выставки, написанный в 2019 году на стихи народного артиста России Ильи Резника. Также на сцене выступили шоу-балет и творческие делегации регионов.

В дистанционном формате к участникам и гостям ВЭФ обратился заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«В шестой раз проходит Восточный экономический форум и в шестой раз мы собираемся на “Улице Дальнего Востока”. Мы придумывали ее для того, чтобы каждый регион мог показать, за что его любят. Я уверен в том, что это очень важно. Любовь к родной земле, гордость за нее позволяют решать все новые и новые задачи. Желаю всем успехов, уверен, что Восточный экономический форум принесет на дальневосточную землю новые инвестиционные проекты, новую дружбу, новую энергию движения», – отметил Юрий Трутнев.

В церемонии открытия также принял участие Министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. После торжественной части мероприятия он осмотрел павильоны.

Приморский, оформленный в концепции «Международный терминал», – ему представила председатель Правительства края Вера Щербина.

«Я рад, что павильон Приморья наполнен и духом прошлого, и видением будущего. Мне импонирует то, как бережно сохраняется наследие Владимира Клавдиевича Арсеньева. Мне понравилось то, что удачно были сплетены нотки традиций и современные технологии, самые высокие достижения, такие, как карбоновые изделия, особенно социально значимые, предназначенные для людей с ограниченными возможностями. Поздравляю, отличный павильон!», – поделился своими впечатлениями министр.

Напомним, Восточный экономический форум проводится ежегодно для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно Указу Президента России Владимира Путина.

Выставка «Улица Дальнего Востока» открыта 2-7 сентября. До 4 сентября она будет доступна участникам и гостям ВЭФ-2021, 5 и 6 сентября – жителям Владивостока. 7 сентября пройдет социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов, представителей молодежных организаций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]