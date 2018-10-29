Дело об убийстве на стройке во Владивостоке передано в суд
Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, в феврале 2020 г. фигурант находился со своим знакомым в помещении строящегося дома на ул. Грибоедова в г. Владивостоке.
Вместе они выпивали спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес множественные удары киркой-мотыгой в область головы оппонента. От полученных телесных повреждений наступила смерть потерпевшего.
В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
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