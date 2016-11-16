Житель Приморья пытался изнасиловать свою падчерицу

Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого за разбой жителя города Владивостока, 1981 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, в декабре 2018 года злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения по месту проживания со своей сожительницы, у которой была несовершеннолетняя дочь. С целью удовлетворения своих половых потребностей, фигурант повалил девочку на пол, пытаясь изнасиловать ее, и нанес множественные удары по телу, разорвал на ней одежду. В этот момент в комнату вошел старший брат потерпевшей и оттащил насильника.

В ходе следствия обвиняемый заявил, что умысла на вступление в половое сношение он не имел.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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